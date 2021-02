Vinterstorm efterlader 21 døde og millioner i Texas uden strøm

Myndighederne i Texas har fået kritik, fordi delstatens energinet ikke kan følge med efterspørgslen under den ekstreme kulde, hvormed millioner af texanere må undvære strøm.

Mindst 21 mennesker er døde i delstaterne Texas, Louisiana, Kentucky og Missouri. Herunder blev fire dræbt i en husbrand i Sugar Land i Texas, hvor strømmen ifølge politiet og lokale medier var gået.

Præsident Joe Biden har forsikret guvernørerne i de hårdest ramte stater om, at den føderale regering står klar til at hjælpe med alle nødvendige ressourcer. Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring.

Borgmester i Houston Sylvester Turner fortæller på et pressemøde tirsdag eftermiddag lokal tid, at 1,3 millioner mennesker i hans by fortsat er uden strøm.

Byen opfordrer derfor virksomheder, som stadig har strøm, til at åbne deres døre og fungere som varmestuer for frysende borgere.

- Det er meget, meget vigtigt at få strømmen genoprettet så hurtigt som muligt. Det er prioritet nummer ét, siger borgmesteren.

Myndighederne i Texas advarer borgere mod at tage grill og gasovne i brug indendørs.

Advarslen kommer, efter at flere hospitaler har behandlet personer for kulilteforgiftning, efter at de har forsøgt at opvarme iskolde hjem ved hjælp af disse apparater.

Ifølge borgmester Sylvester Turner vil vaccinationscentre i Houston forblive lukkede onsdag og formentlig også torsdag.

Samtidig oplyser delstatens sundhedsministerium, at vaccineleveringer rundt omkring i staten vil blive forsinkede på grund af det voldsomme vejr.