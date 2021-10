Vinter og corona står for døren i Rusland

Onsdag meddelte myndighederne, at 1028 russere var døde med coronavirus på 24 timer.

Aldrig er så mange døde med smitten under hele pandemien på et døgn.

Den rekord, der blev slået, var ny. Den blev sat døgnet forinden med 1015 døde.

Onsdag kort efter middag var det samlede coronadødstal i Rusland 262.353 personer. Rusland har 144 millioner indbyggere.

Det samlede dødstal i Danmark med 5,8 millioner indbyggere er 2690.

Sundhedsmyndighederne i Rusland oplyste ifølge nyhedsbureauet Tass, at der over hele Rusland er 274.000 hospitalssenge til coronapatienter.

255.000 af dem er i brug, og det er mange. Hospitalsvæsnet arbejder under "stort pres", siger sundhedsminister Mikhail Murasjko.

Så corona-værktøjskassen er fundet frem igen, og i hovedstaden Moskva har borgmester Sergej Sobjanin ledt efter brugbare redskaber.

Han har nu meddelt, at Moskva-borgere over 60 år, som ikke har fået vaccinen, skal blive hjemme i fire måneder.

I samme periode skal 30 procent af de fleste virksomheders arbejdsstyrke også arbejde hjemme.

Samtidig forsøger borgmesterkontoret ifølge Reuters at tvinge indkøbscentre til at forbinde deres overvågningskameraer til et centralt system, der via ansigtsgenkendelse kan give myndighederne bedre redskaber til at gennemtvinge påbud om mundbind.

Halvdelen af byens 600 indkøbscentre er ikke forbundet til systemet.

- Men nu, på grund af den større smitte, vil myndighederne stramme kontrollen, siger Bulat Sjakirov, formand for Forbundet af Indkøbscentre, til avisen Kommersant.

Han tilføjer, at de centre, der ikke retter ind, risikerer lukning.

Et regeringsforslag om at holde ferie landet over i den første uge af november for at holde folk fra hinanden blev onsdag godkendt af præsident Vladimir Putin.

Det skete på et onlinemøde, han holdt med højtstående regeringsfolk, mens tv-kameraerne så på.

Putin sagde, at perioden kan begynde tidligere eller vare længere i særlige regioner, hvis det er nødvendigt.

- Lige nu er det særlig vigtigt at dæmpe toppen af den nye bølge i pandemien, sagde han ifølge Tass.

Et af Ruslands problemer er, at vaccination ikke er udbredt. Rusland var ellers først i verden med en vaccine, der blev godkendt til brug, nemlig Sputnik.

Men kun godt 30 procent af befolkningen er vaccineret nu. Det skriver nyhedsbureauet dpa, der fortæller, at der er udbredt skepsis over for den russisk-udviklede vaccine.

Der er ikke udenlandske vacciner til borgerne i Rusland.

Dmitrij Peskov, talsmand for Kreml, siger ifølge dpa, at udenlandske vacciner kun godkendes i Rusland, hvis den russiske vaccine også godkendes i udlandet.

- Vaccinefobi hos nogle borgere er ikke forbundet til et særligt vaccinemærke, siger han.

Meningsmålinger siger, at kun halvdelen af befolkningen vil vaccineres.