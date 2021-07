Vinder Guldpalme

Der var grin, kaos og jubel i den sydfranske by Cannes, da præsident for festivaljuryen Spike Lee først på aftenen kom til at afsløre modtageren af aftenens hovedpris ved en fejl.

Men at det kom tidligt på aftenen, gjorde nok ikke glæden mindre for den franske instruktør Julia Ducournau, som modtog Guldpalmen for sin film "Titane."

Det er ottende gang, at hovedprisen ved filmfestivalen i Cannes bliver uddelt til en fransk instruktør.