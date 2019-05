Vincent Lamberts mor, 73-årige Viviane, forlader her hospitalet i Reims, efter at lægerne mandag stoppede den livsopretholdende behandling af sønnen. Samme aften besluttede en appeldomstol i Paris, at plejen af den 42-årige franskmand skal genoptages.

Vincent Lamberts skæbne deler Frankrig

Vincent Lambert blev hjerneskadet i en ulykke i 2008. Hans hustru kæmper for hans ret til at dø, mens hans katolske forældre kæmper for at holde ham i live.

I centrum af sagen er den 42-årige tidligere psykiatriske sygeplejerske Vincent Lambert. For mere end et årti siden blev han hjerneskadet i en motorcykelulykke og har siden været i vegetativ tilstand.

