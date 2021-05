Vietnam opdager blanding mellem indisk og britisk coronavariant

Vietnam har opdaget en ny variant af coronavirus, der er en blanding mellem den variant, der først blev opdaget i Indien, og den variant, der først blev opdaget i Storbritannien.

Det oplyser landets sundhedsminister, Nguyen Thanh Long, lørdag på en konference om coronasituationen i landet ifølge onlineavisen VnExpress.

Ifølge ministeren har sekventering af positive coronaprøver i landet vist, at de såkaldte britiske og indiske coronavarianter er de dominerende virusstammer i Vietnam.

Men i løbet af arbejdet har medicinske eksperter også opdaget en ny virusstamme.

- Specifikt er der på den indiske variant fundet mutationer, der oprindeligt kommer fra den britiske variant, siger ministeren til avisen.

Han tilføjer, at Vietnam snart vil dele fundet med resten af verden.

Den nye coronavariant er endnu ikke blevet navngivet. Men den er ifølge Nguyen Thanh Long yderst smitsom, ligesom den tilsyneladende spreder sig hurtigt i luften.

Laboratorieundersøgelser har ifølge ministeren vist, at den nye variant er væsentligt mere smitsom end andre kendte coronavarianter, og at den er i stand til at reproducere sig selv meget hurtigt.

Det kan forklare, hvorfor der på kort tid er blevet registreret mange tilfælde af den nye variant forskellige steder i Vietnam.

Sundhedsministeren melder ikke noget om, hvorvidt den nye variant viser tegn på at være mere dødelig eller mindre modtagelig over for vacciner.

Vietnam kæmper i øjeblikket med en fjerde bølge af coronavirus efter at have holdt pandemien for døren det meste af sidste år.

Den nye bølge er karakteriseret ved, at smitten spreder sig hurtigere end tidligere.

Siden april er over 3600 personer således blevet smittet med coronavirus. Det er over halvdelen af landets totale antal smittede på 6396.

Vietnam har under pandemien registreret syv forskellige coronavarianter, hvoraf alle indtil nu har været kendt i forvejen.

I alt 47 personer er døde med covid-19 i landet.