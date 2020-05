Video viser lynhurtig spredning af virus i buffet

Et videoeksperiment simulerer en restaurantbuffet på et krydstogtskib, hvor én ud af de i alt ti gæster er smittet med virus. Særligt krydstogtskibe har været ramt af coronavirus. På billedet ses et af de første eksempler på coronaramte krydstogtskibe, nemlig "Diamond Princess".

Foto: Athit Perawongmetha/Reuters