Viden om lægeplanter er i fare for at uddø

Alt fra viden om, at latex, mælkesaft fra forskellige planter, kan bruges til at behandle svampeinfektioner. At bark kan behandle fordøjelsesproblemer. Og at frugt kan bruges mod luftvejssygdomme.

Men al den vigtige viden er i fare for at forsvinde, advarer et nyt studie.

Det skyldes, at oprindelige folk ofte kun taler ét sprog og overleverer deres viden mundtligt fra generation til generation frem for at skrive det ned i bøger og på computer, som det bliver gjort i den vestlige verden.

Meget vigtig viden går derfor tabt.

Og det er et overset problem, siger hovedforskeren bag studiet, Dr. Rodrigo Cámara-Leret, biolog på universitetet i Zürich, til The Guardian.

- Der er meget fokus på, at biodiversitet ikke skal udryddes. Men det er et helt andet billede, når man taler om tab af kulturel mangfoldighed. Her er der ikke så stort fokus, siger han.

Studiet har gennemgået 12.000 medicinske planter forbundet med 230 oprindelige sprog i tre regioner med høje niveauer af sproglig og biologisk mangfoldighed.

Det tæller Nordamerika, det nordvestlige Amazonas og New Guinea.

Her fandt de blandt andet frem til, at 73 procent af den medicinske viden relateret til planter i Nordamerika kun blev fundet på ét sprog.

I det nordvestlige Amazonas var tallet endnu højere. Her fandtes 91 procent af den viden om lægeplanter, der var, kun på ét sprog.

Derfor konkluderer studiet, at hvis sprogene uddør, tager det oprindelige folk en masse viden med sig.

- Tabet af flere sprog vil være mere kritisk for udryddelsen af den traditionelle viden om lægeplanter end for tabet af selve planterne, siger Cámara-Leret.

Forskerne forventer, at de informationer, de har indsamlet fra de tre steder, også gælder for andre steder i verden.

FN estimerer, at 30 procent af de 7400 sprog, der tales i verden i dag, vil være gået tabt i slutningen af dette århundrede.

Det er dog ikke til at vide, hvad der allerede er gået tabt, lyder det.

Jordi Bascompte, økolog fra universitetet i Zürich og medforfatter til studiet, siger, at selv om mange lægemidler er baseret på syntetisk indhold, kan der være mange ingredienser, der kommer fra planter, som er vigtig for udviklingen af nye medicinske behandlinger.

- Enhver viden, uanset hvor den kommer fra, kan ende med at blive nyttig, siger han.

Men hvordan kan den sproglige mangfoldighed så beskyttes, kan man så spørge sig selv.

Ifølge studiet kan en stor del af den sproglige mangfoldighed forbedres i verden, hvis barrierer mellem forskellige befolkningsgrupper brydes.

Et øget fokus på, at oprindelige folk skal lære to sprog og derved kunne udveksle viden imellem kulturer, kan være med til at bevare den vigtige viden om blandt andet planter, siger Cámara-Leret.

Men det handler ikke kun om at bevare viden om medicinske planter.

Det handler også om at bevare viden om andre ting og for at bibeholde en mangfoldighed i sprog i verden ifølge studiet.

Mere end 1900 af de sprog, der tales i dag, har lige nu færre end 10.000 talere.