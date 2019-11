Victoria's Secret aflyser årligt show med supermodeller

Beslutningen kommer, efter at selskabet i maj udtalte, at showet ikke ville blive vist på nogle af de store tv-kanaler i USA grundet en ny markedsføringsstrategi.

- Vi mener, at det er vigtigt at udvikle vores marketing i Victoria's Secret, siger finansdirektøren for L Brands, Stuart Burgdoerfer, til Reuters.

Lingeri-mærket har på det seneste tabt kunder til billigere mærker som American Eagle Outfitter's Aerie og popsangeren Rihannas nye undertøjsmærke, Savage X Fenty.

Antallet af tv-seere til det store show med juvelbeklædte supermodeller er faldet drastisk de seneste år.

Ved showet i december sidste år så kun 3,3 millioner amerikanere med. I 2001 var der hele 12 millioner seere.

Sidste år var Danmark repræsenteret i form af den 26-årige model Josephine Skriver.

Den danske supermodel har deltaget i showet siden 2013, og har været på kontrakt hos Victoria's Secret siden 2016.

Modeshowet har tidligere mødt kritik for aldrig at have haft en plus size-model i nogen af deres shows.

Sidste år opsagde marketingschefen, Ed Razek, sin stilling efter en kommentar om, at han ikke ville have transkønnede modeller med i showet. Det skriver The Sydney Morning Herald.