Vicepræsident Mike Pence er testet negativ for coronavirus

Pence blev testet, efter at det blev oplyst, at præsident Donald Trump og hustruen Melania er smittet med coronavirus og derfor er gået i karantæne.

Meddelelsen om at den 74-årige Trump er testet positiv, skaber forøget spænding om den allerede dramatiske og usædvanlige præsidentvalgkamp.

Det vides ikke, hvor længe præsidenten skal være i karantæne. Men ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) bør coronasmittede som udgangspunkt i ti dage være påpasselige med, hvad de foretager sig.

Pence skrev i et tweet tidligere fredag, at han sammen med sin hustru og millioner af andre amerikanere beder for, at Trump og førstedamen hurtigt kommer sig fuldstændigt.

- Gud velsigne præsident Trump og vores vidunderlige førstedame Melania, skrev Pence på Twitter.