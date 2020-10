Veteranleder får syv år mere i spidsen for Tadsjikistan

68-årige Rakhmon, som har ledet landet i Centralasien siden 1992, har ved valget fået lige over 90 procent af stemmerne. Det sikrer ham syv år mere i spidsen for den tidligere sovjetiske republik.

Tadsjikistans mangeårige leder, Emomali Rakhmon, får endnu en periode i spidsen for landet.

Det viser foreløbige resultater fra valgkommissionen mandag morgen.

Ifølge valgkommission var der en valgdeltagelse på over 85 procent ved valget. Det var på forhånd ventet, at Rakhmon ville sikre sig genvalg.

Den tilsyneladende overvældende sejr skyldes blandt andet, at der ikke er en stærk opposition i landet.

Tadsjikistan har den svageste økonomi blandt de tidligere sovjetrepublikker. Og oveni det har Rakhmon og hans regering også coronavirus som udfordring.

Over en million tadsjikere arbejder i udlandet, mestendels Rusland. Også her er de påvirket af coronakrisen, hvilket påvirker økonomien i hjemlandet.

Det forklarer Alex Koktjarov, som er landeanalytiker ved IHS Markit i London.

Antallet af pengeoverførsler, der er sendt hjem til Tadsjikistan, er ifølge analytikeren faldet med 15-25 procent i løbet af første halvdel af året.

Og det er ikke positivt, hvis tadsjikere i udlandet begynder at vende snuden hjemad.

- Hvis de kommer til Tadsjikistan fra Rusland, hvor mange har mistet deres job under dette års krise, vil det øge ustabiliteten i landet. Både politisk og økonomisk, siger Koktjarov.

Han og hans firma forventer, at Tadsjikistans økonomi skrumper med 6,5 procent i år.

Flere vælgere, som nyhedsbureauet AFP har talt med, giver udtryk for, at de stoler på, at veteranlederen Rakhmon kan føre dem sikkert videre.

Han er vigtig for freden og stabiliteten, lyder det fra 66-årige Safar Mallajev. Han har sat sit kryds ved Rakhmon på grund af lederens "enorme erfaring".

- Fred er den primære ting. Hvis vi har fred, betyder det, at alt bliver godt, siger Mallajev.