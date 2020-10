Vestlige spiontjenester: FSB stod bag angreb på Navalnyj

En række agenter fra flere vesteuropæiske efterretningstjenester mener, at det var den russiske sikkerhedstjeneste FSB, der stod bag forgiftningen af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj i august.

Det skriver The Guardian.

Avisen henviser til en række unavngivne agenter. De kommer med deres egne personlige vurderinger af, hvem der stod bag giftangrebet.

At pilen peger på FSB, indikerer ifølge The Guardian, at ordren i givet fald kun kan være kommet fra Kreml.

Kilderne understreger dog samtidig, at det er svært at dokumentere, at FSB står bag attentatet.

Aleksej Navalnyj blev den 20. august pludseligt alvorligt syg om bord på et fly med kurs mod Moskva.

Flyet måtte lande i Omsk for at få ham bragt til behandling på et hospital. Efter at han siden blev flyttet til et hospital i Berlin, slog tyske eksperter fast, at han var blevet forgiftet med Novitjok.

Novitjok er en særdeles potent nervegift, der blev udviklet under det sovjetiske styre.

To kilder fortæller ifølge The Guardian, at det formentligt var FSB-afdelingen SZKSiBT, der stod bag angrebet. Afdelingen står blandt andet for bekæmpelse af terrorisme, ekstremisme og interne politiske trusler på vegne af det russiske styre.

De vurderer ikke, at angrebet blev gennemført for at dræbe Aleksej Navalnyj. I stedet skulle angrebet tjene som en utvetydig advarsel og i sidste ende tvinge Navalnyj i eksil.

Kilderne tilføjer, at det ikke var tilfældigt, at det netop var Novitjok, der blev anvendt i angrebet.

FSB råder således over en lang række giftmidler - mange af dem ukendte for andre end FSB selv. Hvis FSB havde ønsket at slå Navalnyj ihjel, ville det med andre ord ikke have været et problem, understreger kilderne.

Ifølge The Guardian er sikkerhedstjenester i både Frankrig, Storbritannien og Tyskland enige i, at FSB stod bag giftangrebet.

Derfor giver det også mening, at EU tidligere på ugen målrettede sanktioner netop mod blandt andre FSB's topchef, Aleksander Bortnikov.