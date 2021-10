Vestlige lande kræver svar fra Rusland om Navalnyj-forgiftning

Navalnyj blev i august 2020 alvorligt syg om bord på et russisk indenrigsfly, efter at være blevet forgiftet med nervegiften novitjok, der blev udviklet under sovjettiden.

Han blev overført til behandling på et hospital i Tyskland. Senere vendte han tilbage til Rusland, hvor han nu sidder i fængsel.

- Det er essentielt, at Rusland i detaljer orienterer om, hvad der blev gjort for at efterforske brugen af et kemisk våben på sit territorium, hedder det i en udtalelse fra de 45 lande.

Den russiske regering nægter ethvert kendskab til forgiftningen af den fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin.

Det amerikanske udenrigsministerium har tidligere sagt, at det var agenter fra den russiske efterretningstjeneste FSB, som forsøgte at rydde Navalnyj af vejen med novitjok, som Rusland ifølge amerikanerne er ene om at have.