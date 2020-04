Vestager vil forbyde chefbonus i stats-hjulpne virksomheder

Det skal, siger hun, ses som en tilskyndelse til, at virksomheder, der har brug for nødhjælp, hurtigst muligt igen kommer til at kunne finansiere sig selv.

- Noget af den tilskyndelse er, at chefen ikke kan få bonus, at de andre aktiehavere ikke kan få dividende, at man ikke kan lave tilbagekøbsprogrammer, hvor ledelsen får noget af den forventede værdistigning, siger hun.

Høringsprocessen er afsluttet. Det er endnu et åbent spørgsmål, om EU's lande ønsker at bruge det.

Margrethe Vestager understreger, at forslaget er møntet på de virksomheder, der måtte modtage kapital.

EU blander sig ikke, hvis et land køber aktier i en virksomhed. I de tilfælde betragter man staten som en aktør på markedet.

- Det er fremadrettet, og det er kun i det øjeblik, at en virksomhed er blevet rekapitaliseret.

En rekapitalisering kan ske med forskellige redskaber. Det handler om, at staten går ind og redder virksomheden økonomisk, da den vurderes som vigtig.

- Det er kun for de specifikke virksomheder, som måtte være i den situation, hvor man har brug for, at det offentlige træder ind og sørger for, at der er kapital. At virksomheden er solvent, siger kommissæren.

Før påske påbød Den Europæiske Centralbank (ECB), at banker ikke skal betale udbytte under coronakrisen. Banker tilføres i øjeblikket skattekroner, for at de kan holde hånden under virksomheder.

EU-Kommissionens aktuelle forslag skal ikke forveksles med ECB's udmelding, da den kun gælder banker og finansielle institutioner, mens EU-Kommissionens forslag gælder almindelige virksomheder.