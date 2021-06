Vestager roser rolig Biden: Han var virkelig imponerende

Her fik hun et rigtigt godt indtryk af USA's præsident, Joe Biden. Det fortæller hun efter mødet.

- Han var virkelig imponerende. Den der fornemmelse af, at man sidder med et menneske, som er i fuld kontrol over rummet, fuldstændig rolig.

- Et menneske, hvor min instinktive reaktion var, at her er et menneske, du kan regne med. Her er en, du kan have tillid til. Det var en meget, meget fin oplevelse, siger Margrethe Vestager.

Vestager sluttede sig til mødet, som blev ledet af EU-spidserne Ursula von der Leyen og Charles Michel, i sin egenskab af konkurrencekommissær.

Hun får blandt andet ansvar for et handels- og teknologiråd, der etableres mellem USA og EU.

I rådet skal de to parter "diskutere virkelig mange forskellige ting", som Vestager udtrykker det. Det vil blandt andet handle om eksportkontrol, standarder for teknologi og kunstig intelligens og regulering af teknologi.

Ifølge Vestager er det vigtigt, at USA og EU kan arbejde sammen og levere på sådanne områder. Ellers bliver standarden sat i Kina i stedet for.

- Vi har talt om, hvordan vi kan levere hurtigt. Vi skal selvfølgelig have et langsigtet strategisk mål om, hvad vi vil opnå, men også levere hurtigst muligt, så man kan se, at der faktisk sker noget, siger hun.

Rådet skal hun fra EU side stå i spidsen for sammen med EU's kommissær for handel, Valdis Dombrovskis. De skal i rådet samarbejde med amerikanernes udenrigsminister, handelsminister og erhvervsminister.

De ministre mødtes hun med allerede mandag, hvor de fik talt om rådets opgaver.

Selv om store emner som klima, coronapandemien og udenrigspolitik var på dagsordenen ved mødet, var der alligevel et andet altoverskyggende tema for topmødet, der er det første mellem de to parter siden 2017.

- Den helt store pointe var det her med, at Amerika er tilbage. Tilbage som en troværdig partner, siger Margrethe Vestager.