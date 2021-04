Vestager mener Apple er for dominerende på streaming

EU-Kommissionen åbner fredag en konkurrencesag mod Apple for misbrug af teknologivirksomhedens dominerende position via App store på markedet for musikstreaming. Det erfarer Ritzau.

Sagen er endnu ikke afgjort. Det er tale om en foreløbig undersøgelse, hvorpå EU-Kommissionen foreløbig har konkluderet, at Apple bryder EU's regler. Det har Apple mulighed for at svare på.