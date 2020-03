Vestager lover lynbehandling fra EU om økonomisk corona-hjælp

De europæiske virksomheder skal have de bedste muligheder for at komme igennem de økonomiske problemer, som udbruddet af coronavirus skaber for deres forretning.

Ansøgningerne vil blive godkendt inden for 24 timer, siger EU-kommissær Margrethe Vestager.

- Det er ikke EU's opgave at tage en beslutning om, hvad for eksempel de danske skatteborgeres penge skal bruges til i denne sammenhæng.

- Det er det enkelte medlemsland, som tager den beslutning, men EU skal godkende hjælpeordningen. Det, vi gør, skal ikke ødelægge det fundament, vi skal bruge for at komme tilbage igen efter krisen, siger hun.

Hvert år bliver der gennem EU's budget udbetalt penge til medlemslandene, som de kan bruge på forskellige områder og programmer.

Overskydende penge skal normalt betales tilbage til EU-kassen. Men det bliver der nu lavet om på, siger Vestager.

- Det vil være helt vanvittigt, hvis vi siger til medlemslandene, at de skal betale penge tilbage i en tid, hvor de har så meget brug for dem.

- Og vi skal heller ikke sige, at hvis I lige kan nå at bygge en bro, så gør lige det. Nej, hvis medlemslandene har brug for at udvide hospitalskapaciteten i stedet, så skal det have mulighed for at bruge pengene på det, siger hun.

Hun understreger, at det handler om at være praktisk og sikre, at de enkelte regeringer har penge til at gennemføre nogle af de tiltag, som vil gavne virksomhederne.

Hjælpepakkerne kan blandt andet handle om, at der bliver stillet likviditet til rådighed for virksomheder, som har særlig brug for det.

Torsdag fik den danske regering lov til at fordele 91 millioner kroner til arrangører af begivenheder, som er blevet aflyst på grund af coronavirus.

Medlemslandene kan ifølge Vestager også gøre mange ting selv uden at have brug for godkendelse fra EU-Kommissionen.

- Regeringerne kan give virksomhederne et ånderum uden at bede om lov fra EU-Kommissionen.

- Det kan være gennem lønstøtte eller give dem mulighed for at udskyde virksomheders indbetaling af moms, siger hun.