Vestager lægger nederlag bag sig og glæder sig over Ursula

Danske Margrethe Vestager, der var i spil til den øverste post i EU-Kommissionen, glæder sig tirsdag over, at tyske Ursula von der Leyen er blevet godkendt af EU-Parlamentet til posten.

- Først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke til os alle sammen. Vi har for første gang en kvindelig formand for EU-Kommissionen.

- Det er et stort skridt og jeg er meget glad, siger Margrethe Vestager til tv-stationen.

EU's stats- og regeringschefer valgte - da de skulle indstille personer til EU's topposter - ikke at pege på Margrethe Vestager. Hun er til gengæld kørt i stilling som ledende næstformand under Ursula von der Leyen.

Til TV2 News siger Margrethe Vestager, at det er uden ærgrelse, at hun tirsdag har set Ursula von der Leyen blive valgt.

- Det er fortid. Jeg har brugt 14 dage på at gøre mit for, at hun blev valgt. Det har ikke været lige til, og der er lagt meget arbejde i at få folk til at se, at det var en god idé, siger Vestager.

Valget af Ursula von der Leyen har været kritiseret. Hun er tysk konservativ forsvarsminister og så var hun ikke en af de kandidater, som EU-Parlamentet havde indstillet.

Det er ifølge Margrethe Vestager sandsynligvis også en del af grunden til, at mange i parlamentet stemte imod Ursula von der Leyen.

Tyskeren blev godkendt med 383 stemmer ved en hemmelig afstemning i parlamentet i Strasbourg. 327 parlamentarikere stemte imod hende.

Hun havde brug for mindst 374 stemmer, svarende til halvdelen af parlamentet plus én stemme, for at blive godkendt. Hun blev med andre ord valgt med smal margin.

- En sejr er en sejr. Og om en uge eller en måned, så er stemmetallet glemt.

- Jeg synes man skal være meget forsigtig med at lade resultatet af afstemningen klistre til hende som person. Det er mange følelser bundet op på processen.

- Parlamentet havde lagt meget energi og passion i, at det skulle være en af deres egne. Det, tror jeg, har spillet ind, siger Margrethe Vestager til TV2 News.

Det er endnu uklart hvilke områder, Margrethe Vestager vil få ansvaret for som ledende næstformand i EU-Kommissionen.