Vestager kalder nord og syd op fra skyttegrave til krisesnak

Mens EU's regeringschefer i disse uger genopfører finanskrisens låste debat om fælles gæld med indlæg i europæiske aviser, så arbejder EU-Kommissionen på at fremvise en alternativ vej ud af coronapandemiens rædsler.

Næstformand Margrethe Vestager siger, at "skyttegravskrigen" mellem Nord- og Sydeuropa i hvert fald "ikke fører til penge" - altså hjælp.

Flere af danskerens kolleger i EU-Kommissionen støtter Sydeuropas appel om coronaobligationer, hvor man sammen vil stifte gæld, men Vestager vil ikke tage stilling.

- Jeg forsøger at tage min egen medicin. Når jeg beder andre have en åben tilgang til denne drøftelse, så vil jeg også selv have det, siger hun.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har ikke støttet corona-obligationerne. Det har derimod kommissærerne fra Frankrig og Italien.

Vestager mener, at man - som et af flere redskaber - bør hjælpe og omfordele midler via EU's flerårige budgetramme (MFF).

- Det alternativ, som vi kan tilbyde, er et kendt instrument, som man har set fungere i mange år. Det har også omfordeling som del af sin indre logik. Det har en række indbyggede kontrolmekanismer, så man faktisk ved, hvad man foretager sig, siger Vestager.

Ursula von der Leyen luftede i slutningen af marts tanken om at fremlægge ændringer til MFF'en for 2021 til 2027.

Hun nævnte blandt andet en pakke med økonomiske stimuli, så sammenhold sikres via solidaritet og ansvar.

- Tidsperspektivet i forhold til at præsentere et forslag er relativt kort. Jeg ved ikke, hvornår det kan blive. Men vi taler relativt få uger, siger Vestager.

Den danske EU-kommissær siger, at et sådant forslag skal ses som en del af en samlet hjælpepakke - og ikke den eneste løsning.

Der er allerede vedtaget en række større initiativer. Herunder er en hjælpepakke fra ECB på 750 milliarder euro, penge i det nuværende EU-budget og hidtil uset fleksibilitet i regler for budgetter og statsstøtte.

Søndag skrev Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, i tyske og italienske aviser med en appel om at stifte gæld sammen. Tyskland, Holland og andre blandt de nordlige eurolande har længe afvist.

Der er dog stemmer, politikere og eksperter, i både Tyskland og Holland, som faktisk støtter coronaobligationer.

Tirsdag aften skal eurolandenes og EU-landenes finansministre drøfte, hvad man skal gøre i den akutte krise og fremover.

EU's stats- og regeringschefer holdt topmøde på video i forrige uge. Men det endte uden resultat i forhold til nye løsninger på de økonomiske følger.

Uanset om det hedder fælles gæld, coronaobligationer eller andre tiltag, kræver det, at landene kan enes, som Margrethe Vestager siger:

- Det er op til landene, med hvilken hastighed vi er i stand til at hjælpe hinanden i denne situation, som er fuldstændig uforudset og uden historisk sidestykke.