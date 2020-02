Vestager: Brug af kunstig intelligens kræver borgernes tillid

Onsdag præsenterer Margrethe Vestager, næstformand i EU-Kommissionen, en hvidbog med forslag til at fremme udviklingen af kunstig intelligens i EU.

EU vil være med til at fremme udviklingen af kunstig intelligens og bruge teknologien meget mere.

Men en udrulning af kunstig intelligens kræver, at de europæiske borgere har tillid til teknologien, understreger hun.

- Kunstig intelligensteknologi skal være noget, man kan stole på. Vi kan ikke noget med den kunstige intelligens, hvis vi ikke stoler på den og føler, at den hjælper os i vores daglige liv.

- Derfor skal det være baseret på tillid, hvis det skal lykkes, siger Margrethe Vestager.

Det er en menneskecentreret tilgang til at udrulle den kunstige intelligens, som hvidbogen bygger på.

Ifølge Vestager bliver borgerne sikret, ved at kunstig intelligensteknologi overholder og respekterer EU's regler og værdier.

- De kunstig intelligenssystemer med højrisiko - for eksempel selvkørende biler - skal være godkendt, testet og kontrolleret, ligesom biler, kosmetik og legetøj bliver i dag, siger Margrethe Vestager.

EU-Kommissionen ønsker, at der bliver gennemsigtighed om, hvordan den kunstige intelligens når frem til sine afgørelser, og hvordan den bliver brugt.

Samtidigt er det ifølge Vestager vigtigt, at der også er en menneskelig kontrol fra de nationale myndigheder med kunstig intelligensteknologien.

- Vi skal sikre, at alle borgere, ansatte og virksomheder har en fair chance for at bruge den nye teknologi.

- Derfor er det vigtigt, at vi forebygger brud på de EU's regler. Og hvis de alligevel opstår, så sikre, at de nationale myndigheder tager sig af det, siger hun.

Kunstig intelligens er en computer eller software, der er er i stand til at gøre ting, som kun den menneskelige intelligens hidtil har kunnet.

Det er for eksempel iPhone-assistenten "Siri", som kan svare på spørgsmål.

Det kan også bruges til ansigtsgenkendelse eller til at læse og forstå mønstre i data, som blandt andet kan bruges til at diagnosticere sygdomme.

Efter Vestagers præsentation onsdag vil der være en høringsperiode på 12 uger, hvor relevante aktører har mulighed for at komme med indspark.

Herefter vil EU-Kommissionen fremlægge sit endelige forslag til nye regler for brugen af kunstig intelligens.