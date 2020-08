Eksplosionen har efterladt et 43 meter dybt krater, som ses til venstre. Ifølge det svenske nyhedsbureau TT kan krateret ses tydeligt fra rummet. Satellitbilleder fra før og efter eksplosionen viser, at der nu er et stort vandfyldt hul, hvor der tidligere stod bygninger.

Verdensledere vil holde hånden under Beirut

Eksplosionen i Beirut har efterladt et 43 meter dybt krater og et land i krise. Søndag gik det internationale samfund sammen for at sikre hjælp til landet.

Sådan lød den kontante melding fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, da han søndag åbnede et internationalt donormøde for Libanon arrangeret af Frankrig og FN.

