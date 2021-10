Verdensledere afsløret med formuer i skattely

Flere end 330 politikere og 130 milliardærer er nævnt i papirerne ifølge journalistnetværket ICIJ, som sammen med 150 medier står bag afsløringerne.

Der er tale om penge og firmaer placeret offshore - altså i udlandet og typisk med lav eller ingen skat og gode muligheder for at være anonym.

Det er ikke det samme som, at loven er overtrådt. Men i mange tilfælde er der tegn på "mistænkelig" aktivitet ifølge ICIJ.

Her er et udpluk af afsløringerne:

* Svenskere i skattely:

I de mange dokumenter er der fundet handler, som involverer mindst 200 svenske statsborgere. Det skriver SVT, Sveriges svar på DR.

Det er blandt andet "en af Sveriges rigeste familier", der er god for mange milliarder, som stifter firmaer i skattely i Hongkong, skriver SVT.

Også Swedish House Mafia, et stort navn inden for elektronisk musik, er afsløret i at flytte aktiver til et skattely. Her er der tale om De Britiske Jomfruøer.

SVT sætter også svenske højreradikale og en tidligere Hells Angels-rocker i forbindelse med virksomheder samme sted.

Det fremgår umiddelbart ikke, hvor mange danskere der optræder i de lækkede dokumenter.

* Konge på boligshopping:

Et af de største navne i den nye afsløring er kongen af Jordan, Abdullah II.

Han har brugt skuffeselskaber til at skjule købet af 15 ejendomme, heriblandt tre liebhaverboliger på den californiske kyst.

I alt har kong Abdullah brugt tæt på 700 millioner kroner på indkøbene.

Papirerne afslører ingen ulovligheder i handlerne, men ifølge avisen New York Times anklages kongen for hykleri, efter at hans premierminister sidste år satte en kampagne i værk for at bekæmpe korruption og brug af skuffeselskaber.

Det jordanske hof skriver i et svar, at der er intet unormalt i handlerne, som er sket for kongens egne penge.

Det er kun "af sikkerheds- og privatlivshensyn", at boligkøbene ikke har været offentliggjort, skriver hoffet.

* Putins "elskerindes" lejlighed:

Anklager om korruption og lyssky handler er intet nyt for Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans inderkreds.

De var genstand for en række afsløringer i de såkaldte Panama Papers i 2016. Også oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj har bragt ved til det bål.

I Pandora Papers er der nye spor, der peger mod den russiske leder.

Især en luksuslejlighed i eksklusive Monaco vækker opsigt. Den blev købt af en russisk kvinde, Svetlana Krivonogikh, for 26 millioner kroner i 2003, få uger før hun fødte en datter.

Russiske medier har spekuleret i, at Svetlana Krivonogikh var Putins elskerinde, og at datteren er hans. Ikke mindst på baggrund af pigens ansigtstræk, som ikke er ulig den russiske præsidents.

Putins talsmand, Dmitrij Peskov, kaldte mandag anklagerne for "overvejende uunderbyggede påstande".

* Præsidentens franske slot:

Andrej Babis, Tjekkiets premierminister, brugte ifølge ICIJ offshorefirmaer til at købe et fransk slot for 112 millioner kroner i 2009.

Og da han et par år senere gik ind i politik, undlod han at deklarere ejerskabet.

Afsløringen kommer, mindre end uge før Tjekkiet afholder parlamentsvalg. Så fordømmelsen fra hans politiske modstandere er stor.

Milliardæren Babis, som også tidligere har været genstand for korruptionsanklager, fastholder dog, at han har betalt retmæssig skat af pengene, før de blev brugt i ejendomshandlen.