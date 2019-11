Verdens største klimabanks fossilforbud er godt for Danmark

Hvis det i forvejen var "vanvittigt" og økonomisk "helt uansvarligt" at investere i eksempelvis kulkraft, som chefen for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) udtrykker det, så må de sidste tvivlere nu være overbevist.

Torsdag aften traf EIB, der er klodens største bank af sin art, beslutningen om at stoppe investeringer i projekter med fossile brændstoffer.

Det er en gave for klimaet - og derfor også for danske virksomheder - vurderer Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri (DI).

Anders Ladefoged, der er DI's europapolitiske chef, kalder det en vigtig beslutning, at man nu "sætter handling bag ordene".

- Det er også en fordel for danske virksomheder, da de er stærke på området. Det vil trække investeringer i hele Europa og køb af grøn teknologi i hele Europa. Og det er en fordel for vores virksomheder, siger Anders Ladefoged.

Beslutningen har været længe undervejs på grund af modstand i flere lande. De har forsøgt at få en langsommere udfasning af gas, og argumenterne har blandt andet været forsyningssikkerhed.

Hos Dansk Energi konstaterer man, at beslutningen er nødvendig og rigtig, men at der helt sikkert er nogle EU-lande, som er utilfredse med den.

- Det er helt afgørende, at vi prioriterer de midler, som EU har til den grønne omstilling. Derfor er det en rigtig og nødvendig beslutning, som er truffet, siger Dansk Energis viceadministrerende direktør, Anders Stouge.

Chefen for EIB, Werner Hoyer, fortæller, at han var glad for den kommende kommissionsformand Ursula von der Leyens nyligt annoncerede ambition om at gøre EIB til en "klimabank".

Men han har også, siger han, mindet hende om, at det var banken sådan set allerede. Og både fra et politisk og et økonomisk synspunkt er det ifølge bankchefen den eneste vej frem.

I forbindelse med et pressebesøg i bankens hovedsæde i Luxembourg minder han om, at selv små temperaturændringer medfører voldsomme forandringer på kloden.

- Vi skal handle nu. Forskere siger, at muligheden for at ændre udviklingen udløber om godt og vel 12 år. Så vi skal gøre noget nu, siger Werner Hoyer til Ritzau og andre europæiske medier.

EIB er ejet af EU-landene og låner penge ud til virksomheder.

Torsdag besluttede EU-landene, at banken fra slutningen af 2021 ikke længere skal låne penge ud til virksomheder, der arbejder med fossile brændstoffer.

Samtidig forpligter banken sig til at låne endnu flere penge ud til projekter, der vil begrænse klimaforandringerne.