Verdens største isbjerg er knækket i Antarktis

Bjergets bevægelser er indfanget på satellitoptagelser, som bekræfter, at det "for øjeblikket er det største isbjerg i verden".

Isbjerget er omkring 170 kilometer langt og 25 kilometer bredt - et område på omkring 4320 kvadratkilometer, hvilket vil sige lidt større end den spanske ø Mallorca.

Bjerget knækkede af isbræmmen "Ronne Ice Shelf".

Hidtil har det største isbjerg været A-23A-isbjerget, som også flyder i Weddellhavet.

I november sidst år var et gigantisk isbjerg øjensynligt på kollisionskurs med en fjerntliggende sydatlantisk ø, der er hjem for tusindvis af pingviner og sæler, og det truede med at svække deres muligheder for at finde føde.