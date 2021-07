Verdens rigeste person rejser ud i rummet med eget selskab

Tirsdag kan Amazon-stifterens drøm gå i opfyldelse.

Rejsen sker med hans eget rumselskab, Blue Origin, og det er løfteraketten New Shepard, som skal sende ham ud af Jordens atmosfære.

Luftfartøjet letter fra en ørken i Texas. Turen vil vare ti minutter, hvoraf fire af minutterne vil foregå over Kármán-linjen.

Linjen anses som grænsen mellem Jordens atmosfære og det ydre rum.

Passagerne kan undervejs bevæge sig vægtløst rundt i et par minutter.

Ud over 57-årige Bezos vil tre andre personer også være med på turen. Og her er både den ældre og yngre generation repræsenteret.

For både Amazon-stifterens bror, 53-årige Mark Bezos, og den 82-årige Wally Funk skal også med. Hun var en del af Mercury 13, som var de første kvinder til at blive trænet i at flyve ud i rummet fra 1960-1961. De fik dog ikke muligheden for en rumrejse.

Endelig vil den 18-årige hollænder Oliver Daemen også tage med på rejsen.

Blue Origin har ifølge amerikanske CNBC bekræftet, at teenageren er søn af Joes Daemen, som er stifter og administrerende direktør for kapitalfonden Somerset Capital Partners.

Han betalte for pladsen på New Shepard og valgte at sende sønnen med, har nyhedskanalen berettet.

Bezos er desuden ikke den første milliardær, der tager turen. 11. juli rejste den britiske erhvervsmand Richard Branson til kanten af verdensrummet og tilbage igen.

Jeff Bezos lykønskede Branson og holdet med rejsen.

- Kan ikke vente med at blive en del af klubben, skrev han på sin Instagram-profil. Milliardærens tur ventes at starte klokken 15 dansk tid.

Jeff Bezos havde allerede som ung store planer for sit rumeventyr. I et interview med avisen Miami Herald fra 1982, da han var 18 år og netop var blevet kåret til sin skoles dygtigste elev, fortalte han, at han ville "bygge rumhoteller" og "kolonier for to eller tre millioner mennesker i rummet".

Det er ikke kun Bezos, der gerne vil være en del af den eksklusive klub for milliardærer i rummet.

Tesla-stifteren, Elon Musk, har også planer om at tage rejsen til rummet med sit selskab SpaceX. Hvornår er dog uvist.