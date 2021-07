Verdens rigeste mand fuldender historisk tur mod rummet

Sammen med en teenager, sin bror og en 82-årig lykkedes det Amazon-stifteren at nå rummet om bord på et fartøj fra sit eget firma Blue Origin.

Afgangen var planlagt til klokken 15.00 dansk tid - klokken 08.00 lokal tid - fra en ørken i den amerikanske delstat Texas. Afgangen blev forsinket en smule, inden raketten New Shepard klokken 15.12 skød besætningen afsted.

Cirka ti minutter vendte passagerne tilbage til landjorden.

Rejsen var historisk af flere forskellige årsager.

Det var blandt andet den første rumrejse, der udelukkende var automatisk styret uden nogen pilot om bord.

Derudover var 18-årige Oliver Daemen den yngste nogensinde i rummet, mens 82-årige Wally Funk blev den ældste nogensinde.

Teenageren er ifølge CNBC søn af Joes Daemen, som er stifter og administrerende direktør for kapitalfonden Somerset Capital Partners.

Han betalte for pladsen på New Shepard og valgte at sende sønnen med, har den amerikanske nyhedskanal berettet.

82-årige Wally Funk var en del af rumprogrammet Mercury 13, som var de første kvinder til at blive trænet i at flyve ud i rummet fra 1960-1961. De fik dog ikke muligheden for en rumrejse

Undervejs på tirsdagens rejse krydsede de fire passagerer Kármán-linjen.

Linjen anses som grænsen mellem Jordens atmosfære og det ydre rum. Undervejs kunne passagererne kortvarigt bevæge sig vægtløst rundt.

Besætningen nåede omkring 100 kilometers højde på rumrejsen.

Jeff Bezos er grundlægger af handelsgiganten Amazon og er ifølge finansmediet Forbes verdens rigeste mand med en formue på over 200 milliarder dollar - svarende til over 1260 milliarder kroner.

Bezos er ikke den første rigmand, der tager turen til rummet.

11. juli rejste den britiske erhvervsmand Richard Branson til kanten af verdensrummet og tilbage igen.

Tesla-stifteren, Elon Musk, har også planer om at tage rejsen til rummet med sit selskab SpaceX. Hvornår er dog uvist.