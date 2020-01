Demonstanter på Trafalgar Square i London lørdag, som aktionerede mod en krig med Iran. Det skete efter, at Iran havde sagt, at det ved et uheld kom til at nedskyde et ukrainsk passagerfly med 176 om bord.

Verden venter på fuld forklaring fra Iran

Iran kalder militærets nedskydning af et ukrainsk passagerfly med 176 om bord for en "katastrofal fejltagelse".

På Twitter skrev den iranske udenrigsminister, Javad Zarif, lørdag, at den fejlagtige nedskydning var forårsaget af "en menneskelig fejl under en krise forårsaget af amerikansk eventyrpolitik, hvilket førte til flykatastrofen".

