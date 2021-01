Verden runder to millioner coronadødsfald

Verden har fredag rundet to millioner dødsfald blandt personer med coronasmitte.

Det viser en løbende opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Med næsten 390.000 coronarelaterede dødsfald er USA det land i verden, der har registreret flest dødsfald som følge af pandemien.

Nummer to på listen er Brasilien med lidt over 207.000 døde.

Ser man på antal coronadødsfald per million indbyggere, er det imidlertid Belgien, der indtager en kedelig førsteplads på listen over lande med flest coronadøde.

Her ligger USA nummer 11 og Brasilien nummer 22, viser en opgørelse fra Statista.

Det tog ni måneder, inden verden kunne notere sig den første million dødsfald. Det skete 29. september sidste år.

På mindre end fire måneder er det vokset til to millioner og illustrerer, at pandemien har taget fart.

I 2021 er der indtil videre registreret i gennemsnit over 11.900 dødsfald om dagen, viser en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters. Det svarer til et dødsfald hvert ottende sekund.

- Vores verden har nået en hjerteskærende milepæl, siger FN's generalsekretær, António Guterres, i en udtalelse fredag.

- Bag dette svimlende tal gemmer sig navne og ansigter. Smilet er nu kun et minde, stolen er for evigt tom ved middagsbordet, rummet giver ekko af stilheden fra en elsket, siger han.

Coronavirus blev først opdaget i Kina i slutningen af december 2019 og har siden spredt sig til resten af verden.

11. januar 2020 blev det første officielle coronadødsfald bekræftet i den kinesiske by Wuhan, hvor virusset menes at udspringe fra.

19 dage senere kaldte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) corona en internationale sundhedskrise.

I foråret 2020 oplevede mange lande i Europa virusset blusse op og indførte derfor stramme restriktioner og nedlukninger af samfund for at bremse smittespredningen. Tiltagene blev lempet igen, da sommeren nærmede sig.

Men i løbet af efteråret og vinteren er antallet af smittede og døde igen steget over store dele af verden. Det skyldes blandt andet, at nye og mere smitsomme varianter breder sig i en række lande.

På verdensplan er der registreret over 93 millioner tilfælde af smitte. Det reelle antal menes at være en del højere.

Det betyder, at mange lande indfører nye, skrappe tiltag for at begrænse smittespredningen.

Fredag opfordrer WHO regeringer over hele verden til at sætte mere ind på at finde de nye varianter og kortlægge dem for blandt andet at finde ud af, hvordan de reagerer på vacciner.

Lige nu foregår der et kapløb mellem en virus i udvikling og en menneskehed, der forsøger at stoppe den, siger formanden for WHO's coronakomité, Didier Houssin.

- Denne forskningsindsats skal være meget, meget hurtig og meget intens, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

WHO advarer om, at det værste kan ligge forude.

En fremskrivning fra Institut for Sundhedsmåling og Evaluering (IHME) viser, at der kan være 2,9 millioner coronadødsfald i verden, når vi når frem til april.