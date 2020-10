Verden runder 35 millioner smittede med coronavirus

Omkring årsskiftet blev verden for første gang bekendt med et nyt mystisk virus i den kinesiske Hubei-provins.

Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University. Status mandag morgen dansk tid er, at 35.157.350 personer er konstateret smittet.

Den kedelige milepæl er rundet, mindre end en uge efter at verden rundede en million coronarelaterede dødsfald.

USA topper listen over lande, der har registreret flest smittede og dødsfald - efterfulgt af Indien og Brasilien.

Kigger man på listen over lande med flest coronadødsfald set i forhold til indbyggertallet, er det dog lande som Peru, Belgien og Bolivia, der ligger i toppen.

Sammenligninger lande imellem skal dog tages med visse forbehold, da der er forskel på, hvor mange der bliver testet for smitte i de enkelte lande, og hvordan de coronarelaterede dødsfald bliver opgjort.

Coronavirus blev opdaget i Kina kort før nytår og har siden spredt sig til resten af verden.

Europa blev ramt hårdt i den første bølge af smitteudbrud, der for alvor viste sig i februar og marts. Det fik først Italien og siden flere andre lande til at lukke ned for skoler, virksomheder og meget andet.

I løbet af foråret og sommeren faldt smittetallene markant. Men i de seneste uger har en række europæiske lande meldt om en stigning i antallet af nye smittetilfælde.

Det har betydet, at mange regeringer - inklusive i Danmark - har set sig nødsaget til at indføre tiltag for at bremse smittespredningen og undgå, at hospitalerne overbelastes.