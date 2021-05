Venstrefløjsleder trækker sig efter valgnederlag i Madrid

Det meddeler han efter et skuffende resultat ved tirsdagens regionalvalg i Madrid.

Valget til regionalregeringen i den spanske hovedstad blev vundet klart af højrefløjspartiet Partido Popular (PP), der har siddet på magten siden 1995.

Pablo Iglesias stillede op som sit partis kandidat til at lede lokalregeringen.

- Vi har fejlet. Vi var meget langt fra at kunne sammensætte et tilstrækkeligt flertal, siger han i en tale, efter at valgets udfald står klart.

På forhånd tydede alle meningsmålinger på, at PP's kandidat, 42-årige Isabel Diaz Ayuso, ville blive genvalgt.

Og sådan gik det også. Ifølge det foreløbige resultat af valget fik hun over dobbelt så mange stemmer som ved et foregående valg i 2019, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under pandemien har Isabel Diaz Ayuso nægtet at beordre barer og butikker lukket, og hun gik til valg under mottoet "frihed".

- Frihed har sejret, siger PP's partileder, Pablo Casado, efter at sejren ligger fast.

- Vælgerne har haft tillid til (Ayusos, red.) håndtering af pandemien.