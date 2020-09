Venstre ser gode takter i asyludspil men savner grænsekontrol

Men han er skuffet over, at det ikke indeholder en endnu stærkere grænsekontrol end det, der er foreslået.

- En kæmpe svaghed i dette udspil er, at man ikke stopper ulykken, fordi man ikke sikrer de ydre grænser. Det er en lille smule svært at forstå, for det er ikke et nyt problem, siger Søren Gade.

I 2015 strømmede det ind i Europa med flygtninge og migranter. Siden har EU-systemet forsøgt at nå frem til en løsning på, hvordan man på den ene side tager imod og fordeler dem, der har ret til beskyttelse og på den anden side hjemsender dem, der ikke har.

I 2019 fik 491.200 personer besked på at forlade EU, men kun omkring 29 procent rejste tilbage til deres oprindelsesland. EU-systemet regner ikke med at kunne sende alle hjem, men der er "betydelig plads til forbedring", som migrationskommissær Ylva Johansson sagde ved præsentationen onsdag.

For fem år siden talte man om at fordele de mange nytilkomne rundt om i medlemslandene, men særligt Ungarn og Polen samt Danmark var imod den idé.

Som det er lagt op til i udspillet, står Danmark ikke til at være bundet af de krav, der er om omfordeling af flygtninge og migranter. Det skyldes retsforbeholdet.

Der er ikke en tvungen omfordeling af flygtninge i udspillet, hvilket Søren Gade kalder positivt.

Et af hovedelementerne er, at hvis et land som Polen, Ungarn eller Tjekkiet nægter at tage imod flygtninge fra Grækenland eller Italien, kan de hjælpe med at reducere antallet af nytilkomne på en anden måde.

Det kan ske ved at sponsere tilbagesendelsen af dem, der ikke har ret til ophold i EU, og ved at overtale oprindelseslandet til at tage imod den pågældende.

Sponsorlandet kan selv vælge nationalitet på de pågældende personer. Men hvis det ikke lykkes, skal sponsorlandet selv tage imod den pågældende efter otte måneder.

I gennemsnit tager det fire måneder, før en afvist asylansøger bliver sendt hjem.

- Det har ikke en chance i helvede for at blive til noget. Hvis jeg som flink mand vil hjælpe, og så hænger jeg lige pludselig på 500, fordi det ikke lykkes, fordi et hjemland slår op i banen.

- Så bliver jeg en smule håndsky, når jeg skal forklare vælgerne, at jeg bare vil være flink, siger Søren Gade.

Han understreger, at det er et omfattende udspil, som han skal have mulighed for at sætte sig ind i.