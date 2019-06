Venezuelas Guaidó til FN-top: Der er brug for at vælte Maduro

Ved fredagens møde gjorde han det klart, at der er brug for at vælte præsident Nicolas Maduro og sætte en stopper for Venezuelas "lidelse".

- Må det her besøg tjene til at finde løsninger på den katastrofe, som det her land oplever, siger Guaidó efter mødet med Bachelet.

- Besøget skal tjene til at genoplive kampen i Venezuela, lyder det.

Det er første gang, at den tidligere chilenske præsident Bachelet er i Venezuela i rollen som FN's menneskerettighedschef.

Hun mødes senere fredag eftermiddag lokal tid med præsident Maduro.

Tidligere har menneskerettighedschefen udtalt sig kritisk om Maduros styre.

- Jeg er dybt bekymret over den svindende demokratiske frihed - særligt den fortsatte kriminalisering af fredelige demonstrationer, lød det tilbage i marts i en udtalelse fra Michelle Bachelet.

Hun har torsdag aften dansk tid ikke udtalt sig efter mødet med Guaidó.

Ifølge Guaidó har hun meddelt, at hun vil lade to FN-delegerede blive i det hårdt pressede sydamerikanske land for at overvåge situationen efter besøget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.