Præsident Nicolás Maduro fremviste på et pressemøde personlige dokumenter tilhørende flere amerikanere, som Venezuela har tilbageholdt efter et påstået angreb søndag.

Artiklen: Venezuela sigter to amerikanere for terror efter påstået angreb

Venezuela sigter to amerikanere for terror efter påstået angreb

To tidligere amerikanske soldater risikerer op mod 30 års fængsel i Venezuela for et påstået invasionsforsøg.