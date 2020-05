Venezuela hævder at være blevet udsat for invasionsforsøg

Otte personer blev dræbt, da "terrorist-lejesoldater" forsøgte at trænge ind i Venezuela ud for landets nordlige kyst.

Det hævder regeringen søndag.

Lederen af Venezuelas konstituerende forsamling, Diosdado Cabello, siger i en tv-transmitteret tale, at et stort antal våben blev beslaglagt under operationen, hvor otte blev dræbt, og to blev anholdt.