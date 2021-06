Velhavende hopper vaccinekøen over i Indien

Den 43-årige er blandt Mumbais mange indbyggere, som sidder fast bagest i vaccinekøen, fordi de ikke har en fornem adresse eller en arbejdsgiver, som hjælper med at beskytte dem mod en pandemi, der allerede har taget livet af næsten 390.000 indere.

Livet er således meget nemmere for de indere, der bor i store lejlighedskomplekser eller er ansat i større banker eller teknologivirksomheder, hvilket viser den voksende ulighed i vaccineudrulningen i Indiens mest folkerige metropol.

- Så længe jeg ikke var berettiget til en vaccine, var jeg ikke så desperat. Men efter at der blev åbnet for min aldersgruppe, troede jeg, at jeg ville få den inden for 14 dage, fortæller Padam Vibhushan.

- Min restaurant er forblevet åben gennem den anden smittebølge, og jeg er i kontakt med 30-40 mennesker hver dag. Jeg tror, at en vaccine vil lette en del af det pres, jeg føler.

Padam Vibhushan har ikke nogen, som kan hjælpe ham, da han bor i en bygning med få beboere og arbejder for en lille virksomhed.

I et land med verdens næsthøjeste antal daglige smittetilfælde har den indiske regering fået kritik for sin vaccineudrulning, der er nået ud til mindre end fem procent af en estimeret voksen befolkning på 950 millioner.

Indien begyndte at vaccinere frontlinjearbejdere og personer over 60 år mod covid-19 i januar, men ramte et bump i vejen i maj, hvor alle voksne blev berettiget til en vaccine, samtidig med at en stor forsyningsmangel indtraf.

Den føderale regering oplyste, at den ville købe 50 procent af den disponible lagerbeholdning fra producenter hver måned for at vaccinere ældre og frontlinjearbejdere gratis og lade privathospitaler og delstatsregeringer konkurrere om de øvrige 50 procent.

Men myndighederne i Mumbai fandt hurtigt ud af, at de ikke var i stand til at skaffe nok vacciner og nedskalerede deres planer, så kun folk over 45 år fik tilbudt et stik.

Samtidig blev privathospitaler hvervet af lokale embedsmænd til at opstille midlertidige vaccinationstelte ved store lejlighedskomplekser, hvor beboere fik tilbudt en vaccinedosis for mellem 1000 og 1500 rupees svarende til cirka 85-125 kroner.

- Det tog mig 30 minutter at få mit stik. Vi kunne ikke have bedt om mere, siger den 43-årige forretningsmand Jayesh Mantri, som sammen med sin hustru blev vaccineret foran deres bygning.

Ramaskrig over vaccinemanglen på de statslige faciliteter tvang i sidste uge regeringen til at foretage en U-vending.

Således meddelte premierminister Narendra Modi, at den føderale regering fra 21. juni overtager vaccineindkøbet fra staterne og uddeler gratis vacciner til alle voksne.

Privathospitalerne vil fortsat have lov til at købe 25 procent af vaccineforsyningen, men de må ikke kræve mere end 150 rupees over de reelle omkostninger.