Vandstanden stiger i flere australske floder efter vildt vejr

Selv om borgere i delstaten New South Wales efter voldsom regn igen kan kigge op på en solrig himmel, stiger vandstanden fortsat i mange floder.

Delstatens regeringsleder, Gladys Berejiklian, kalder det et "mirakel", at ingen er døde i det, der i nogle områder har været de værste oversvømmelser i et århundrede.

Titusindvis af indbyggere har de seneste dage måttet lade sig evakuere, og yderligere tusindvis af mennesker står klar til potentielt at måtte forlade deres hjem, da vandstanden i nogle floder ikke ventes at dale før lørdag.

Over 11.000 mennesker har ringet ind til alarmcentralen for at bede om hjælp, og mindst 950 mennesker er blevet reddet fra oversvømmelser.

Myndighederne oplyser onsdag, at fokus er skiftet til at levere mad til folk i nød, som er afskåret fra omverdenen af oversvømmelserne.

Ailsa Jones bor i Wheeny Creek nordvest for Sydney, hvor der er "en vild" mangel på forsyninger.

- Alle butikker er helt tomme. Det er forfærdeligt, siger hun til det australske medie ABC News.

- Vi har kun spaghetti og kopnudler. Jeg rationerer også madbeholdningen til børnene for at være sikker på, at vi har nok.

Tusinder står stadig uden strøm, og det vil de værst ramte områder gøre indtil slutningen af ugen.

Tirsdag blev også mere fjerntliggende områder af New South Wales samt delstaten Queensland ramt af oversvømmelser.

- Vi er endnu ikke nået sikkert i havn, og der er stadigvæk en umiddelbar fare for oversvømmelser, men vi er nødt til at se på, hvordan vi kan begynde oprydningen og genopbygningen, siger Gladys Berejiklian.

Hundredvis af soldater indsættes fra torsdag for at hjælpe til.