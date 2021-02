Vandstanden i Seinen i Paris stiger til over fire meter

Vandstanden i floden er steget til over fire meter, melder myndighederne.

Myndighederne i Paris har lukket flere strækninger langs floden Seinen gennem byen på grund af fare for oversvømmelser.

Île aux Cygnes, en ø i floden nær Eiffeltårnet, er også blevet lukket.

Flere franskmænd stoppede mandag aften op på de mange broer over Seinen for at se ned på det stigende vand og de oversvømmende områder, hvor parisere normalt sidder, går og løber.

Byens myndigheder har udsendt et såkaldt gul advarsel. Det indebærer risiko for oversvømmelser og hurtig stigning i vandstanden.

Der er ikke sket nogen større skader, men embedsmænd advarer offentligheden om at være opmærksom.

Det øgede vandniveau i Seinen skyldes, at det har regnet kraftigt i Paris i flere dage.

Vandstanden har dog ikke nået niveauet fra juni, hvor Seinen steg til over 6,1 meter eller i 1919, da den nåede over 8,62 meter.

Kraftig regn har også ført til oversvømmelser i andre regioner i Frankrig, hvor flere veje måtte spærres i den sydlige del af landet.

Sent mandag aften advarer myndighederne i det sydvestlige Frankrig om risikoen for oversvømmelser, der direkte truer beboernes og ejendommenes sikkerhed. Her har myndighederne udsendt røde advarsler.

Ifølge vejrudsigter skal regnen fortsætte de kommende dage, hvilket sandsynligvis også fører til, at vandstanden stiger yderligere.