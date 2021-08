Vandkrise i USA's største reservoir rammer delstater og Mexico

Udmeldingen betyder, at flere delstater i USA's tørkeramte sydvestlige del samt Mexico vil få reduceret deres vandforsyning.

Amerikanske myndigheder har for første gang nogensinde officielt erklæret, at landets største vandreservoir, Lake Mead, kæmper med vandmangel.

Ud over Mexico er det delstaterne Arizona og Nevada, der fra oktober vil få tildelt mindre mængder vand end normalt.

Det oplyser USA's indenrigsministerium i en udtalelse mandag.

Arizona står til at miste 18 procent af delstatens årlige tildeling af vand fra Lake Mead, mens Nevada mister syv procent.

Tildelingen af vand til Mexico, der er nedfældet i en traktat fra 1944, bliver beskåret med fem procent.

Situationen kan få stor betydning for landbruget, byer og lokale stammer af oprindelige amerikanere i den tørkeramte region, og frygten er, at det kan blive nødvendigt at skære i vandforsyningen endnu flere steder.

- Vi ser effekterne af klimaforandringerne med egne øjne, siger Tanya Trujillo, der er kontorchef i indenrigsministeriets departement for vand og videnskab.

Hun peger på unormalt høje temperaturer og mindre sne end normalt i vintermånederne i regionen som en del af forklaringen på vandmanglen.

- Desværre ser den tendens ud til at fortsætte, siger hun.

Det er 22. år i træk, at USA's sydvestlige del kæmper med tørke.

Den seneste rapport fra den amerikanske vejrmyndighed Noaa viser, at der i øjeblikket er tørkelignende forhold i 99 procent af det vestlige USA.

Situationen har fået ti guvernører fra USA's vestlige delstater til at bede præsident Joe Biden om på føderalt niveau at erklære tørkekrise i deres delstater.

På den måde håber de at give landmænd adgang til særlig nødhjælp, som de ikke kan få på delstatsniveau.

Guvernørerne henviser i brevet til Biden til, at tørken har gjort det betydeligt sværere at få fat i dyrefoder. Det har sendt prisen på blandt andet hø i vejret, hvilket tvinger mange landmænd til at sælge deres dyr eller jordbesiddelser, lyder det.

Noaa estimerer, at i alt 59,2 millioner amerikanere bor i de tørkeramte områder.

Alene i storbyerne Los Angeles, San Diego, Phoenix, Tucson og Las Vegas er 25 millioner borgere dybt afhængige af vand fra Lake Mead.

Ud over Lake Mead har mængden af vand i USA's næststørste vandreservoir, Lake Powell, også nået et historisk lavt niveau.