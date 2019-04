Vand og varme vanskeliggør restaurering af Notre Dame

Tirsdag aften meddelte den franske præsident, Emmanuel Macron, at Notre Dame vil være genopbygget inden for fem år - og endda i en endnu smukkere udgave.

Der er dog mange udfordringer, der skal løses, for at kirken er genopbygget igen, fortæller restaureringsarkitekt Trine Neble. Og det er svært at give et bud på, om Macrons femårsplan er realistisk.

- Først og fremmest må man tro, at Macron har rådført sig med nogen, som ved noget om det og har en idé om, hvad de vil gøre.

- Selve bygningen er så skadet, og der er nogle ting, som tager tid i den sammenhæng. Fem år er jo et bud, men der er mange udfordringer i sådan en restaurering, siger Trine Neble.

Den danske arkitekt var med, da Christiansborg Slotskirke skulle restaureres, efter den brændte i 1992, da bygningen var blevet antændt af en vildfaren raket.

Arkitekten fortæller, at en brand giver særlige vanskeligheder i modsætning til almindelig restaurering af gamle kirker.

- Materialerne, som overlever, har været udsat for en ekstrem varmepåvirkning. Det gør det vanskeligt at gå til dem. Vandet er en stor faktor. Det slukker ilden, men det skader alt andet.

- For der er ikke ret meget, som kan tåle at stå under vand og vandpres, og den mængde af vand, der er, når man slukker en brand, siger Trine Neble.

Christiansborg Slotskirke blev genopbygget fra 1992 til 1997, og her var en særlig udfordring, som dog næppe ikke gør sig gældende ved Notre Dame, fortæller Trine Neble.

- Noget af det vanskelige var, at vi ikke havde nogen som helst tegninger eller meget få vidnesbyrd om, hvordan kirken så ud i sin tid.

- Det betød, at vi havde et stort rekonstruktionsarbejde i forhold til de ting, der var brændt eller halvvejs brændt i kirken, siger hun.

Det var mandag aften, at Notre Dame pludselig stod i flammer. Tirsdag morgen blev branden meldt slukket. Årsagen til branden i den gamle katedral kendes endnu ikke.

Brandeksperter er i fuld gang med at lede efter årsagen. Indtil videre er mistanken, at der kan være tale om et uheld i forbindelse med et renoveringsarbejde, der var i gang i kirken.

Det ser umiddelbart ikke ud til, at penge bliver et problem i forhold til genopbygningen.

Franske rigmænd og selskaber har doneret store beløber til den forestående genopbygning. Over 600 millioner euro - svarende til omkring 4,5 milliarder kroner - blev doneret tirsdag.