Valverde og Busquets roser Messi for hans fodboldkunst

Barcelonas anfører konverterede køligt et straffespark til en føring i det 23. minut, og senere scorede han på to fantastiske og næsten identiske frispark i øverste hjørne.

Lionel Messi scorede på to forrygende frispark, da han lavede sit første hattrick i sæsonen i en sejr over Celta Vigo på Camp Nou lørdag.

Sergio Busquets cementerede 4-1-sejren med et mål i det 85. minut.

- Vi har en meget stor fordel, når vi har verdens bedste spiller på vores hold, og han er samtidig den bedste til frispark, siger Busquets om Messi.

- Lidt efter lidt er han blevet bedre til frispark. Førhen syntes han, at de var svære. Det giver os et boost at have ham, tilføjer den defensive midtbanespiller.

Også Barcelona-træner Ernesto Valverde er udmærket klar over, at han råder over en særlig spiller på sit hold.

- Med Messi er alt muligt, siger den spanske træner.

- Han dominerer den kunst, det er at tage frispark, og modstandere ved, at de ikke har råd til at begå fejl. Når de gør, prøver vi at udnytte det, tilføjer han.

Lørdagens sejr bragte Barcelona tilbage til toppen af La Liga efter en vanskelig uge, hvor holdet led et choknederlag på 1-3 til Levante i La Liga og måtte nøjes med 0-0 hjemme mod Slavia Prag i Champions League.

Valverde understreger, hvor vigtigt det er, at hans hold igen er på sejrskurs.

- Når du taber en kamp, er det altid vigtigt at vinde den næste, særligt for en klub som vores. Den anden dag led vi et smertefuldt nederlag, og vi var nødt til at vinde i dag, siger han.

Dog gik ikke alt Barcelonas vej lørdag. Således måtte klubben meddele, at højrebacken Nélson Semedo er ude i fem uger med en lægskade, som han pådrog sig i kampen.