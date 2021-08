Valutafond tilbageholder udbetalinger til Afghanistan

Det oplyser en talsperson for IMF til nyhedsbureauet AFP.

- Der er i øjeblikket en mangel på klarhed i det internationale samfund om anerkendelse af en regering i Afghanistan. Som en konsekvens af det kan landet ikke få adgang til IMF's ressourcer, siger personen.

IMF's beslutning indebærer, at Afghanistan indtil videre ikke kan trække penge fra et eksisterende låneprogram på 370 millioner dollar.

Næste uge skal IMF fordele 650 milliarder dollar til medlemslande, der er berettiget til at få del i udbetalingen. Afghanistans andel var på omkring 340 millioner dollar, men de penge bliver også tilbageholdt.

IMF er en global organisation, der blev oprettet efter Anden Verdenskrig for at overvåge det internationale monetære system og sørge for stabile valutakurser.

Hovedopgaven er siden drejet over på at understøtte vækst og finansiel stabilitet i medlemslandene. Det fremgår af den danske nationalbanks hjemmeside. IMF yder også lån til lande, der har svært ved at opfylde sine betalingsforpligtelser til andre lande.

Taliban-bevægelsen indtog søndag Afghanistans hovedstad, Kabul, og i den forbindelse valgte landets præsident, Ashraf Ghani, at flygte ud af landet.

Det vides ifølge det britiske BBC endnu ikke, hvem der skal lede en ny regering under Taliban.