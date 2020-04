Valutafond spår største økonomiske nedtur siden 1930'erne

Der er udsigt til den største nedtur for verdensøkonomien i 2020, hvor coronavirusset vil byde på tilbagegang i de fleste lande verden over.

IMF vurderer, at verdensøkonomien vil skrumpe 3,0 procent i 2020.

Det er en markant nedjustering fra den seneste prognose i januar. For bare tre måneder siden forventede IMF, at økonomien ville vokse 3,3 procent i år.

IMF har døbt den nuværende krise "The Great Lockdown" med henvisning til den omfattende nedlukning, der ses i store dele af verden.

Hvis prognosen holder, vil økonomien i 2020 opleve den største nedtur siden "The Great Depression" i slutningen af 1920'erne og 1930'erne.

De år var præget af stor økonomisk tilbagegang og stor arbejdsløshed rundt om i verden.

Tilbagegangen i 2020 ventes at blive afløst af fremgang i 2021.

Alligevel vil det samlede tab fra krisen kunne opgøres til 9000 milliarder dollar - 62.000 milliarder kroner - hvilket svarer til størrelsen af Tyskland og Japans økonomi tilsammen.

- Det er en krise som ingen anden, og der er markant usikkerhed om indvirkningen på folks liv og levebrød.

- Mange lande står over for flere kriser - en sundhedskrise, en finanskrise og et kollaps i råvarepriser (olieprisen, red.), der er forbundet på kompleks vis, skriver IMF.

Den økonomisk tilbagegang i 2020 vurderes at blive størst i de vestlige lande. I Europa og USA er der ifølge IMF udsigt til en negativ vækst på omkring seks procent.

Lande som Kina og Indien forventes at klare sig gennem året med en lille fremgang på 1-2 procent, hvilket er langt fra de normale vækstarter.

Danmark er ikke nævnt specifikt i prognosen fra IMF. Nationalbanken fremlagde i starten af april tre scenarier for, hvordan det kommer til at gå i Danmark isoleret set.

Banken vurderer, at Danmarks økonomi kan skrumpe 1, 5 eller 10 procent - afhængigt af hvor længe samfundet er lukket delvist ned.