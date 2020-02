Valutafond forventer ingen økonomiske chok fra virusudbrud

Det siger chefen for Den Internationale Valutafond (IMF), Kristalina Georgieva, ifølge AFP.

Det er for tidligt at fastslå den økonomiske effekt af udbruddet af coronavirusset i Kina, men det forventes ikke at sende rystelser gennem den globale økonomi.

Dødstallet fra virusudbruddet steg onsdag til over 1350, men der er håb om, at udbruddet kulminerer senere denne måned, skriver nyhedsbureauet AFP.

I Kina er store dele af den normale økonomiske aktivitet sat i stå på grund af myndighedernes forsøg på at inddæmme smittespredning.

Fabrikker og skoler er lukket, internationale flyselskaber har suspenderet flyvinger til Kina, og strømmen af turister til og fra Kina er faldet.

IMF forventer, at virusudbruddet i første omgang rammer Kinas økonomi hårdt, men nedturen bliver efterfulgt af en stor optur.

Det betyder ifølge Kristalina Georgieva, at effekten på økonomien i resten af verden sandsynligvis bliver "mild".

Men hun advarer om, at "det stadig er for tidligt at lave fremskrivninger".

Hun fremhæver, at den globale økonomi er "knap så stærk", som den var, da Kina i 2003 stod over for en tilsvarende krise med sars-epidemien.

- Kina var anderledes, verden var forskellig. Denne virus påvirker tydeligvis mere (end sars, red.), og verdensøkonomien dengang var stærkere, siger Kristalina Georgieva.