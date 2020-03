Valutafond forudser global økonomisk nedgang som i 2009

Valutafonden forventer, at coronavirus vil forårsage en global recession i 2020 i samme omfang som eller værre end finanskrisen i 2009.

Coronavirus kommer til at have en markant negativ effekt på den globale økonomi.

Recession betegner en periode med økonomisk nedgang. Det vil typisk indebære stigende arbejdsløshed.

Det ventes imidlertid, at udviklingen vil vende i 2021, lyder vurderingen.

Ifølge IMF er udviklede økonomier generelt i en bedre position til at håndtere krisen. Den vil ramme mange fremspirende økonomier hårdere.

Men krisen kræver et modsvar, som ikke er set mage tidligere, lyder det fra IMF-chef Kristalina Georgieva.

Hun opfordrer alle udviklede økonomier til at yde støtte til lavindkomstlande.

IMF står "klar til at anvende vores lånekapacitet på en billion dollar", siger IMF-chefen. En billion svarer til 1000 milliarder. Dermed svarer en billion dollar til knap 7000 milliarder kroner.

Over 80 lande har på nuværende tidspunkt bedt om hjælp fra valutafonden, oplyser IMF-chefen ifølge Reuters.

Kristalina Georgieva udtrykker tilfredshed med, at flere lande allerede har taget skridt for at beskytte økonomien.

Finansielle tiltag for at støtte sundhedssystemer og beskytte påvirkede virksomheder og ansatte er den rette vej at gå, mener hun.

Den Internationale Valutafond er hovedinstitutionen for et globalt monetært samarbejde.

Blandt dens primære opgaver er at sikre finansiel stabilitet, lette den internationale samhandel, øge beskæftigelse og økonomisk vækst samt bekæmpe fattigdom.

Pandemien har allerede gjort stor skade på alle internationale markeder. Derfor er der generelt bekymring for en alvorlig recession som den under finanskrisen.

Den Europæiske Centralbank (ECB) lancerede i sidste uge en hjælpepakke på 750 milliarder euro for at hjælpe den europæiske økonomi under coronavkrisen.