Valgstedsmåling viser marginal føring til Duda ved polsk valg

Valgstederne lukkede klokken 21 søndag aften. Umiddelbart efter viste, en valgstedsmåling, at Andrzej Duda har fået 50,4 procent af stemmerne, mens Rafal Trzaskowski har fået 49,4 procent.

Valgstedsmåling viser, at præsident Andrzej Duda fører marginalt foran udfordreren Rafal Trzaskowski efter søndagens valg i Polen.

Det er dog en statistisk usikkerhed på et par procentpoint. Dermed er det for tidligt at sige, hvem der vil stå tilbage som vinder af valget.

Det endelige resultat ventes først klar mandag aften.

Valgstedsmålingen, der er foretaget af analysebureauet Ipsos, viser samtidig, at stemmeprocenten ligger på knap 70 procent.

De fleste meningsmålinger op til valget havde spået, at søndagens valg ville blive et gyseropgør mellem den siddende præsident, Andrzej Duda, og Warszawa-borgmesteren Rafal Trzaskowski.

Polakkernes valg af præsident ventes blandt andet at få afgørende betydning for, hvordan Polens forhold bliver til EU i fremtiden.

Andrzej Duda, der er allieret med regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS), står for en konservative kurs. Han har varslet retsreformer, som EU mener er i strid med retsstatsprincipperne.

Præsidenten må dog ligesom sin udfordrer vente på det endelige resultat af søndagens valg.

- Jeg vil gerne takke alle, der har stemt på mig - også kritikerne, siger han umiddelbart, efter at resultatet af valgstedsmålingen blev offentliggjort.

Præsidentembedet i Polen, der er for fem år ad gangen, er ikke bare symbolsk.

Ud over at have en vis indflydelse i forsvars- og udenrigspolitiske spørgsmål kan præsidenten nedlægge veto mod love besluttet i parlamentet.

Rafal Trzaskowski har lovet, at han vil bruge sin vetoret til at stoppe alle retsreformer, der underminerer demokratiske normer.