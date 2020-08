Valgstedsmåling spår storsejr til Hvideruslands præsident

Den vigtigste udfordrer til Lukasjenko, SvetlanaTikhanovskaja, blev nummer to med 6,8 procent af stemmerne ifølge valgkommissionen, som har forlænget åbningstiden ved visse stemmelokaler på grund af kødannelser.

Aleksandr Lukasjenko har været præsident i Hviderusland i flere årtier og bliver beskrevet som Europas sidste diktator.

Bloggeren Sergej Tikhanovskij var en af Lukasjenkos udfordrere ved valget, indtil han blev fængslet. Det fik hans kone, Svetlana Tikhanovskaja, til at træde i hans sted.

Hun har ved demonstrationer i hovedstaden, Minsk, kunnet samle titusinder af mennesker, der udtrykker deres lede over præsidenten.

Den 37-årige sproglærer og oversætter, som er mor til to, fremstår som den vigtigste udfordrer til Lukasjenko, der har styret landet med jernhånd i 26 år.

- Jeg elsker min mand så meget, at jeg fortsætter, hvor han slap. Jeg personificerer folks håb. De længes efter forandring, sagde hun op til valget til AFP.

Hun sagde dagen før valget, at Lukasjenko og hans allierede ville snyde med stemmeoptællingen.

- Der er ikke noget håb om, at de vil tælle stemmer på ærlig vis. Vi må være realistiske, sagde Tikhanovskaja til AFP lørdag.

Hun oplyste, at oppositionen vil gennemføre en alternativ stemmeoptælling, men at hun ikke vil opfordre sine tilhængere til at demonstrere.

- Det må være op til hver enkelt at afgøre, siger Tikhanovskaja, der frygter, at regimet vil møde fredelige demonstrationer med vold.

Ingen uafhængige observatører vil kunne kigge valgmyndighederne i kortene.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) bekræftede for få dage siden, at det ikke vil have observatører på plads.