Valgstedsansatte i USA lever med trusler

Trumps falske påstande om, at valget var 'rigget' mod ham, har udløst målrettede angreb fra Trump-tilhængere mod valgembedsmænd landet over.

Og truslerne tilfalder ikke kun højtstående embedsmænd. De rammer også helt almindelige valgstedsmedarbejdere.

Truslerne har især været alvorlige i Georgia. Her har republikanske valgembedsmænd afvist Trumps beskyldninger om valgsvindel.

Den fortsatte chikane kan i fremtiden gøre det svært at rekruttere personale og valgstedsmedarbejde.

Det er dybt foruroligende, fortæller Carlos Nelson, valgtilsynsmand for Ware County i det sydøstlige Georgia.

- Det er mennesker, der arbejder for lidt eller ingen penge 12 til 14 timer på valgdagen. Hvis vi mister dem, mister vi demokratiet, siger han til Reuters.

Tricia Raffensperger er gift med Georgias republikanske indenrigsminister, Brad Raffensperger, der blandt andet er ansvarlig for delstatens valgsystem. Trump tabte overraskende i Georgia, og det fik konsekvenser for familien.

Lydoptagelser afslørede, hvordan Trump forsøgte at smigre, bønfalde og true sin partifælle Brad Raffensperger til at omgøre valgresultatet.

Til Reuters fortæller Tricia Raffensperger, hvordan dødstruslerne kom rigtig tæt på.

I slutningen af november brød ubudne gæster ind hos Raffenspergers svigerdatter, hvilket fik Raffenspergers til at skjule sig i en uge, fordi de mente, indbruddet var en besked til dem og et forsøg på at skræmme dem.

- Brad og jeg følte ikke, at vi kunne beskytte os selv, siger hun og forklarer, hvordan højreekstreme Trump-tilhængere på et tidspunkt stod ude foran hjemmet.

I stater som Arizona og Michigan har valgstedsmedarbejdere også modtaget dødstrusler.

Michigans indenrigsminister, demokraten Jocelyn Benson, var blandt de højtstående embedsmænd, der ikke bøjede sig for Trumps krav om ændring af valgresultatet.

Det resulterede i, at væbnede demonstranter stod ude foran hans hjem i december. Han får i dag stadig trusler.

I januar blev en mail, der truede med at bombe valgsteder, sendt til flere amerikanske amter.

"Ingen i disse steder vil blive skånet, indtil Trump bliver POTUS (forkortelse for president of the United States of America, red.) igen", stod der i den.

Donald Trump står over for en efterforskning, der vil sætte fokus på, om han brød statsloven ved at opfordre til valgsvindel, konspirere eller fremsætte trusler relateret til valgadministrationen.

Efter valgnederlaget fremførte Trump sin påstand om, at valgsejren er blevet stjålet fra ham. Han opfordrede sine støtter til at marchere mod Capitol Hill. Det gjorde de.

De trængte også ind i kongresbygningen. Det trak store overskrifter verden over.