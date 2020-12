USA's valgmænd bekræfter Biden som præsident

Valgmandskollegiet bekræfter, at Demokraternes Joe Biden bliver USA's kommende præsident, da over 270 valgmænd har peget på Biden.

Normalt er det en ren formalitet, at valgmændene afgiver stemmer, men i år er der langt større opmærksomhed på valgmændene, fordi præsident Donald Trump nægter at erkende, at han har tabt valget.

Tidligere mandag afgav valgmænd i flere svingstater, hvor Donald Trump har forsøgt at omstøde resultatet, stemmer til Biden.