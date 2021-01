Valgkommission: Ugandas Museveni genvinder præsidentpost

Dermed forlænges Musevenis 35 år lange regeringsperiode. Hans vigtigste rival, Bobi Wine, siger, at der er begået valgsvindel. Wine råder alle vælgere til ikke at acceptere valgresultatet.

Den 76-årige Museveni har ifølge valgkommissionen fået omkring 5,85 millioner stemmer. Det svarer til 58,64 procent af alle de afgivne stemmer.

Bobi Wine har ifølge kommissionen fået 3,48 millioner stemmer, siger valgkommissionen i en erklæring.

Wine, som var sanger, men som har uddannet sig til advokat, siger, at hans hjem i hovedstaden Kampala, er omringet af hundredvis af soldater. Han hævder, at han ikke har lov til at til at forlade hjemmet.