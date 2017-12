Valgkamp i Catalonien skydes i gang med dødt løb-måling

Meningsmålinger viser dødt løb mellem partier, der er henholdsvis for og imod løsrivelse fra Spanien.

En officiel meningsmåling fra Sociological Research Centre (CIS) viste mandag, at Cataloniens løsrivelsespartier står til at tabe deres parlamentariske flertal ved valget om 16 dage.

Partiet Junts per Catalunya med regionens afsatte leder, Carles Puigdemont, i spidsen, står til at vinde 25-26 pladser. Imens står Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) til at vinde 32 plader, mens venstrefløjspartiet Candidatura d'Unitat Popular (CUP) spås at vinde ni pladser.

Det vil give lejren højst 67 pladser i det 135 sæder store parlament, hvor et flertal kræver mindst 68 pladser.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved midnat natten til tirsdag skød Carles Puigdemont officielt valgkampen i gang, da han talte til et stor forsamling i det nordøstlige Spanien via video fra Bruxelles, hvor han sammen med fire af sine tidligere ministre flygtede til for en måned siden.

Under talen lod han ifølge nyhedsbureauet AP forstå, at valget 21. december skal ses som "den anden del" af en ulovlig folkeafstemning i Catalonien 1. oktober om løsrivelse fra Spanien.

I den spanske lejr giver mandagens måling fra CIS syv sæder til det kristendemokratiske, konservative regeringsparti Partit Popular de Catalunya (PP). Imens får socialisterne i Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 21 pladser, mens Ciudadanos med Inés Arrimadas i spidsen står til at vinde 31-32 pladser.

En Comú Podem, der er den catalanske gren af det spanske Podemos-parti, står til at vinde ni sæder, viser målingen ifølge Reuters.

Natten til tirsdag siger Inés Arrimadas ifølge AP, at en høj valgdeltagelse bliver afgørende for at kunne holde regionens løsrivelsesbevægelse nede.

- Vi har mulighed for at gøre en ende på uafhængighedsbevægelsen og begynde en ny æra for Catalonien, siger hun til spanske TV3.

Den 36-åriges centrumhøjreparti Ciudadanos står til at få op mod 32 pladser i parlamentet, hvormed hun er en af de førende kandidater til at overtage posten som regional præsident i Catalonien.

27. oktober fjernede den spanske regering Carles Puigdemont som catalansk leder som følge af den ulovlige afstemning om selvstændighed 1. oktober. Samtidig blev Cataloniens selvstyre ophævet, og der blev i stedet indført Madrid-styre i regionen.

Yderligere bebudede den spanske premierminister, Mariano Rajoy, valg i Catalonien 21. december for at "genskabe normale tilstande".