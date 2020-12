Valgboykot i Venezuala ventes at styrke præsident Maduro

Vælgere i Venezuela vælger søndag en ny kongres ved et valg, som boykottes af oppositionen. Præsident Nicolas Maduro ventes at blive en sikker vinder, men de fleste vestlige lande kalder valget for svindel fra regimets side.

Oppositionslederen Juan Guaidó, der støttes af USA og EU, synes dog også stadig mere svækket, da mange indbyggeres leveforhold bliver stadigt mere forringede. Mange mangler basale dagligvarer, elektricitet og sikkerhed.

Maduro og hans allierede ved valget vil efter alt at dømme igen få kontrollen med nationalforsamlingen, selv om regeringen kæmper med en økonomi, som ligger i ruiner.

Venezuela er samtidig svækket af omfattende amerikanske sanktioner, som betyder, at OPEC-landet ikke har nogen særlig indtjening på olieeksport.

Omkring fem millioner har forladt det kriseramte Venezuela i protest mod regimet. Maduro, som er tidligere buschauffør, blev præsident, da hans forbillede og hans mentor Hugo Chávez døde af kræft i 2013.

Maduro blev genvalgt i 2018, men han kritiseres voldsomt i udlandet og af oppositionen hjemme foir at have kørt det olierige land i sænk.

En månedsløn er i dag end ikke stor nok til at kunne dække et dagligt indkøb af basale varer i et supermarked.

I oppositionen opfordrer den 37-årige Guaidó til en boykot af valget. Han siger, at hele valget er en farce.

- Maduros mål er at udradere ethvert demokratisk alternativ i Venezuela, siger Guaidó.

Han håber at blive styrket ved en form for folkeafstemning i oppostionen i hele næste uge. Men oppositionen omkring Guaidó har ikke samme entusiasme og momentum som tidligere.

- Maduro ser ikke mod USA eller mod EU for at opnå anerkendelse. Han ser mod Kina. Han arbejder for, at Kina skal se muligheder i Venezuela - både omkring olieudvinding og infrastruktur, sige Luis Vicente Leon fra meningsmålingsinstituttet Datanalisis.

Han siger til AFP, at 71 procent af venezuelanerne i dag er modstandere af den kurs, som Guaidó står for i dag, og at han også opfattes med skepsis i udlandet, hvor man ikke kan støtte hans midlertidige rolle i det uendelige.

- Hans støtter siger selv, at anerkendelse uden valg, uden legitimitet og bekræftelse er som en kejser uden klæder, siger Leon, som forudsiger en valgdeltagelse på kun 34 procent eller derunder.